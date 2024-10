Γεωργία: Νίκη στις βουλευτικές εκλογές για το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή

Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια, με την φιλοδυτική αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία στις κάλπες.

Το κυβερνών φιλορωσικό Γεωργιανό Όνειρο απέσπασε ποσοστό 53% στις βουλευτικές εκλογές της Γεωργίας που διεξήχθησαν σήμερα, με καταμετρημένο το 70% των εκλογικών τμημάτων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ο συνασπισμός των τεσσάρων κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ποσοστό 38,28%.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,94%.

Το Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε ότι θα εξασφαλίσει περίπου 90 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Νωρίτερα, όταν έκλεισαν οι κάλπες, όλες τις πλευρές να προέβλεπαν ότι θα αναδειχθούν νικήτριες, στις εκλογές που θα καθόριζαν εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έξιτ πολ που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία έδιναν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα: σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο κέρδιζε με άνεση, ενώ δύο άλλα προέβλεπαν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, ανέφεραν ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Το έξιτ πολ που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης έδειχνε ότι ο συνασπισμός των τεσσάρων αντιπολιτευόμενων κομμάτων να συγκεντρώνει ποσοστό 51,9% έναντι 40, 9% για το Γεωργιανό Όνειρο.

