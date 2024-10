Στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν το Νόμπελ Ιατρικής

Οι Αμερικανοί Victor Ambros (Βίκτορ Αμπρος) και Gary Ruvkun (Γκάρι Ράβκιν) τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής, ανακοίνωσε η επιτροπή του βραβείου.

Οι Αμερικανοί Victor Ambros (Βίκτορ Αμπρος) και Gary Ruvkun (Γκάρι Ράβκιν) τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής, για την ανακάλυψη του microRNA, νέας υποδιαίρεση του μορίου του RNA, που διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο στην ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων, ανακοίνωσε η επιτροπή του βραβείου.

«Το βραβείο Νόμπελ της φετινής χρονιάς ανταμείβει δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μίας θεμελιώδους αρχής που διέπει την ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

«Η επαναστατική τους ανακάλυψη αποκάλυψε μία τελείως νέα αρχή της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ανθρώπων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

Ο Βίκτορ Άμπρος (γεννημένος το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ ) είναι Αμερικανός αναπτυξιακός βιολόγος που ανακάλυψε το πρώτο γνωστό microRNA (miRNA). Είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine focuses on the discovery of a vital regulatory mechanism used in cells to control gene activity. Genetic information flows from DNA to messenger RNA (mRNA), via a process called transcription, and then on to the cellular machinery… pic.twitter.com/dZ61x0clw9

