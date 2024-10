Συρία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στο προάστιο Μεζά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, από ισραηλινό βομβαρδισμό, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στη συνοικία Μεζά της Δαμασκού, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, στόχος ήταν ένα διαμέρισμα, σε μια πολυκατοικία της συνοικίας αυτής, όπου σύχναζαν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Οι δύο από τους τρεις νεκρούς δεν είναι Σύροι πολίτες. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

The shelling in Damascus targeted a ground floor in a residential building in the Mezzeh Villas area near the Al-Mohammadi Mosque, resulting in casualties and injuries. pic.twitter.com/MkM5B2Ug7P

Μια στρατιωτική συριακή πηγή, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο της Συρίας SANA, είπε ότι «ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση (…) με στόχο μια πολυκατοικία στη συνοικία Μεζά της Δαμασκού». Το πρακτορείο έκανε επίσης λόγο για υλικές ζημίες σε ιδιωτικές κατοικίες γύρω από τον στόχο της επίθεσης.

Το κτίριο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από εκείνο που μπήκε στο στόχαστρο το πρωί της Τρίτης και όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, τρεις πολίτες και τρεις μαχητές φιλοϊρανικών οργανώσεων.

Στη συνοικία Μεζά στεγάζονται πολλές διπλωματικές αποστολές και τα γραφεία του ΟΗΕ στη Σύρια.

⚠️Breaking : Israel reportedly targeted in broad daylight a residential area hitting 3 story building in Syria’s capital city of Damascus .

🔴 Reports confirm that there are civilians casualties with huge material damage as you can clearly see !! #Iran #Syria #Damascus pic.twitter.com/5koCvLQEs6

— Jinan Syria (@Jinan_Syria) October 2, 2024