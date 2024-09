Γκάλαντ: Υπαινίχθηκε ότι επίκειται χερσαία επιχείρηση εναντίον του Λιβάνου

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ φάνηκε σήμερα να αναφέρεται στην πιθανότητα χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αρκετά ειδησεογραφικά μέσα, ο Γκάλαντ είπε σε σώματα τεθωρακισμένων κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο: «Η εξόντωση του Νασράλα είναι ένα σημαντικό βήμα αλλά δεν είναι το τέλος -- η επιστροφή των κατοίκων του Βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους θα ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητές μας περιλαμβανομένων υμών».

Defense Minister Yoav Gallant hints that Israel is preparing to launch a ground offensive against Hezbollah in Lebanon.

"The elimination of [Hezbollah terror chief Hassan] Nasrallah is a very important step, but it is not everything. We will use all the capabilities we have,"… pic.twitter.com/seqiw5jPlz

