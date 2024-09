Βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Αγνοείται η τύχη του Νασράλα

Η χειρότερη κλιμάκωση των τελευταίων ετών καταγράφηκε χθες στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα νέα πλήγματα με στόχο την Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, μετά τον εντατικό βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός «πλήττει τώρα στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της (κοιλάδας) Μπεκάα» στον ανατολικό Λίβανο, αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσθέτει ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, όπου η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε ρουκέτες, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στην πρώτη επίθεση που πραγματοποιεί μετά τα ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις «βάρβαρες» επιθέσεις του Ισραήλ σε πόλεις, χωριά και αμάχους στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος ερρίφθη από τον Λίβανο στο κεντρικό Ισραήλ και έπεσε σε ανοιχτό χώρο. Σύμφωνα με τον στρατό, δεν ήχησαν σειρήνες. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Χθες το βράδυ στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα καταγράφηκε η χειρότερη κλιμάκωση των τελευταίων ετών, με τη Χεζμπολάχ να δέχεται καίριο πλήγμα από την ομοβροντία πυρών του IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχουν σκοτωθεί δύο νευραλγικά στελέχη της Χεζμπολάχ στις επιθέσεις, συγκεκριμένα ο διοικητής της πυραυλικής μονάδας της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ , και ο αναπληρωτής του, Χοσεΐν Αχμέντ Ισμαήλ.

Σε αντίθεση με τις φήμες για τον θάνατο του ηγέτη τους, Χασάν Νασράλα, η σιιτική οργάνωση δεν έχει διαψεύσει τους δύο παραπάνω, σύμφωνα με τον Guardian.

🔴Muhammad Ali Ismail, the Commander of Hezbollah’s Missile Unit in southern Lebanon, and his deputy, Hussein Ahmad Ismail, were eliminated in a precise IAF strike.

Ali Ismail was responsible for directing numerous terrorist attacks against the State of Israel, including the… pic.twitter.com/Esoyg4pLM7

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024