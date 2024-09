Ράπτη: Η Πολιτεία στηρίζει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη - Διαθέτει κάθε χρόνο πάνω από 1,5 δισ.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη μίλησε στην εκδήλωση της Deloitte με θέμα «Navigating the Future of Healthcare Ecosystem: Global Perspectives Through Local Lens» ε

«Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και στη σύνδεσή τους με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, γι' αυτό και αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους».

Αυτό σημείωσε η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη μιλώντας στην εκδήλωση της Deloitte με θέμα «Navigating the Future of Healthcare Ecosystem: Global Perspectives Through Local Lens» ενώ πρόσθεσε ότι η πολιτεία διαθέτει κάθε χρόνο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ και μάλιστα με αυξητικό ρυθμό, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.

«Με πόρους που αγγίζουν τα 346 εκατομμύρια ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνέχισε η ίδια, ενισχύουμε τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό των φορέων μας, προκειμένου να προωθήσουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαθέτουμε επιπλέον 189 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα».

Όγδοη η Ελλάδα στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Η υφυπουργός γνωστοποίησε πως, με βάση τα τελικά στοιχεία των επιδόσεων για το πρόγραμμα HORIZON 2020, με προϋπολογισμό 75 δισ. ευρώ, η Ελλάδα κατέλαβε την 8η θέση από πλευράς αιτήσεων χρηματοδότησης με 5.540 συμμετοχές, «εκ των οποίων οι 1.114 προέρχονταν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες εισέρευσαν 418 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη, κερδίζοντας πόρους για τη χώρα ύψους 1,73 δισ. ευρώ. Κι αυτό, το καταφέραμε διότι το ποσοστό επιτυχίας των ελληνικών αιτήσεων ήταν 13,94% δηλαδή, πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο που ήταν 9,77%».

Για την πορεία του 9ου κατά σειρά Προγράμματος - Πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με κοινοτικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ - τον υψηλότερο μέχρι σήμερα - όπως τόνισε «έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα και αναμένεται να βρεθούμε στην 7η θέση».

Παράλληλα, μέσω προγραμμάτων όπως το «Ερευνώ-Καινοτομώ», όπως είπε η ίδια, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνολογίας και την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

«Αυτό το μοντέλο συνεργασίας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο» σημείωσε και υπενθύμισε ότι μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο η εμβληματική δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ χρηματοδότησε 1.137 ερευνητικά έργα ύψους 721 εκατ. ευρώ, όπου υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση πάνω από 400 επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες.

«Γι' αυτό εγκαινιάσαμε το νέο "Ερευνώ - Καινοτομώ", προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027» είπε η υφυπουργός.

Όπως σημείωσε, στην πρώτη παρέμβαση υποβλήθηκαν 427 προτάσεις χρηματοδότησης από 565 επιχειρήσεις, ενώ στην δεύτερη παρέμβαση, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, που αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς είχαμε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή με 1.938 προτάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων με μια σειρά κινήτρων, που παρέχουν σημαντικές προοπτικές για τη δραστηριοποίησή τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύντομα στη διαβούλευση το σ/ν για επέκταση φορολογικών κινήτρων στις νεοφυείς επιχειρήσεις

Για το εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, το Elevate Greece, όπως είπε η υφυπουργός, τέσσερα χρόνια μετά τα επίσημα εγκαίνιά του από τον πρωθυπουργό, εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να εδραιώνει τη θέση του στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, με 867 επιχειρήσεις και περισσότερους από 8.500 απασχολούμενους. Ανάμεσά τους περίπου 70 τεχνοβλαστοί (spin-off), από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 τουλάχιστον 7 εταιρείες του μητρώου, δέχτηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 115 εκατ. δολαρίων.

Όσον αφορά στα επιπλέον κίνητρα για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων ανέφερε:

- Προχωράμε σε επέκταση φορολογικών κινήτρων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών.

- Από 1/1/2025 θα χορηγείται άδεια παραμονής υπό τη μορφή golden visa για επένδυση ποσού 250.000 ευρώ σε startup επιχείρηση, μέλος του Εθνικού Μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων.

- Αναδιαμορφώνουμε τα φορολογικά κίνητρα και για τους επιχειρηματικούς αγγέλους, τριπλασιάζοντας το ποσό των επενδύσεων στις 900.000 ευρώ από 300.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Η κ. Ράπτη υπενθύμισε τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει και για την υγεία η έρευνα και η καινοτομία και υπενθύμισε ότι, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΕΠΑ έχουν χρηματοδοτηθεί μια σειρά από προγράμματα, όπως είναι:

α) Η υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία και για την πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στην Ελλάδα.

β) Η πλατφόρμα ιατρικής εκπαίδευσης που βασίζεται σε προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευση των χειρουργών.

γ) H πλατφόρμα διάγνωσης ΔΕΠΥ σε παιδιά και εφήβους.

«Με όλες αυτές τις δράσεις, η Ελλάδα σήμερα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή στον τομέα της καινοτομίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες της και ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία» κατέληξε η υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ