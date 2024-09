Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στη «Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή 2024»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δια της Επιτροπής Ερευνών, και ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός SciCo, ανακοινώνουν τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 5η έκδοση της Μεσογειακής Βραδιάς Ερευνητή (MEDNIGHT), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δια της Επιτροπής Ερευνών, και ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός SciCo, ανακοινώνουν τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 5η έκδοση της Μεσογειακής Βραδιάς Ερευνητή (MEDNIGHT), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024. Η εκδήλωση, διοργανώνεται ταυτόχρονα σε εννέα χώρες της Μεσογείου, και στην Ελλάδα, και θα φιλοξενηθεί στα νησιά-έδρες του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Σάμο, Λήμνο και Σύρο.

Η «Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή» αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Rf 101162227) μέσω των δράσεων Marie Curie του προγράμματος «Horizon». Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει την επιστήμη πιο κοντά στο ευρύ κοινό και να την κάνει κατανοητή και ελκυστική, ιδιαίτερα στους νέους.

Εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, έχει προετοιμάσει μια σειρά από καινοτόμες δραστηριότητες που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

Επιστημονικές επιδείξεις και εκθέσεις

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές με θέματα από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τη Φυσική, το Περιβάλλον, τη Ρομποτική και τα Κινούμενα Σχέδια

Ομιλίες από διακεκριμένους ερευνητές και ακαδημαϊκούς

Συζητήσεις για τις προοπτικές της Γαλάζιας, Πράσινης και Ψηφιακής Οικονομίας στα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε εκδηλώσεις για σχολεία, με στόχο να φέρουν τους μικρούς μαθητές σε επαφή με διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και να τους εμπνεύσουν.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προβάλλει το έργο του στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας, ενώ παράλληλα επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από τη θέση του, συμβάλλει στην κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματικά αλλαγή και τη διεθνοποίηση στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, προάγοντας τη βιώσιμη προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη διεθνοποίηση, στην, ανάπτυξη των κοινωνιών και οικονομιών του Αρχιπελάγους.

Συμμετοχή και Ενημέρωση

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα νησιά, να εξερευνήσετε τις δυνατότητες της επιστήμης και να εμπνευστείτε από τα επιτεύγματα της έρευνας.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων για κάθε νησί είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της διοργάνωσης MEDNIGHT.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

Ιστότοπος MEDNIGHT: https://mednight.eu/activities/?lang=el

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Αιγαίου: www.aegean.gr/event/μεσογειακη-βραδια-ερευνητη-mednight-2024

Ιστότοπος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: www.ru.aegean.gr

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Linkedin: UAegean Research and Innovation https://www.linkedin.com/company/uaegeanresearch

Twitter: UAegean Research and Innovation (@UAegeanResearch) https://twitter.com/UAegeanResearch

Instagram: UAegean Research and Innovation (@uaegeanresearch) https://www.instagram.com/uaegeanresearch

Facebook: UAegean Research and Innovation- Παν.Αιγαίου Έρευνα και Καινοτομία (@UAegeanResearch) https://www.facebook.com/UAegeanResearch

Επικοινωνία: Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected].

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης την υποστηρίζει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo.

Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Σχετικά με τη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή (MEDNIGHT)

Η Μεσογειακή Βραδιά (MEDNIGHT) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των δράσεων Marie Curie του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon». Η ομάδα του MEDNIGHT περιλαμβάνει τoν οργανισμό Genopolys του Montpellier, το τοπικό INSERM και το Πανεπιστήμιο του Montpellier, το Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHUT) της Τουλούζης, το Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), το Museo Didáctico Interactivo de de Ciencias de la Vega Baja-Jesús Carnicer (MUDIC) και τον οργανισμό El Caleidoscopio της Ισπανίας, το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας Πληροφοριών ATHENA, τη SciCo Ελλάδας και τη SciCo Κύπρου, το Μέγαρο Επιστημών στο Monastir της Τυνησίας, το Πανεπιστήμιο Kadir Has University της Κωνσταντινούπολης, την Ένωση Αποφοίτων Marie Curie (MCAA) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών Πρυτάνεων, με συντονισμό όλων από το Πανεπιστήμιο της Messina στην Ιταλία.