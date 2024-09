Κυβερνοεπίθεση στα social media - Θύμα και ο λογαριασμός της ελληνικής Πυροσβεστικής

Επίθεση από χάκερ δέχθηκαν εκατοντάδες λογαριασμοί στο X σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και αυτός της ελληνικής Πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 21:00, στον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο X εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έγραφε ότι ο λογαριασμός χακαρίστηκε.

THIS IS HACKED ACCOUNT!!!

INTRODUCING $HACKED ON SOLANA

on each account we hack we publish the token address so we pump it and make profits together

CA: 9ydCjcbvD4ugNjBufjn1jeU9U1pPNiUMRbwFTj7UzgTi

BUY NOW!

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2024