Πάβελ Ντούροφ: Ο «Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Ρωσίας» αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης μέχρι 20 έτη

Συνελήφθη χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, ο ιδρυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας Telegram, ο Πάβελ Ντούροφ, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα ερεύνης σε βάρος του από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Ο άνθρωπος που τον αποκαλούν «Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Ρωσίας», ήταν σε ομοσπονδιακή λίστα παρακολούθησης όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Το ένταλμα έρευνας, του ιδρυτή της πλατφόρμας που μετρά περίπου 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, αφορά μία σειρά από αδικήματα που περιλαμβάνουν από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι και εξύμνηση της τρομοκρατίας.

Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Κυριακή στο δικαστήριο. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 20 έτη.

Ο Ρωσικής καταγωγής Ντούροφ ίδρυσε την πλατφόρμα το 2013 μαζί με τον αδελφό του Νικολάι, η οποία πλέον ανταγωνίζεται άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το WhatsApp, το Instagram, το TikTok και το WeChat του Facebook.

Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν μία εναλλακτική στους μεγάλους αμερικανικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που επικρίνονται συχνά για την εμπορική εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους. Η πλατφόρμα είχε δεσμευτεί πως δεν θα αποκαλύψει ποτέ δεδομένα των χρηστών του.

Το Telegram έχει μεγάλη επιρροή στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει μετατραπεί σε μια τεράστια και κρίσιμη πηγή πληροφοριών για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τους αξιωματούχους της Μόσχας όσο και του Κιέβου.

Ωστόσο με ομάδες συζήτησης που ενίοτε ξεπερνούν τα 200.000 μέλη, η εφαρμογή έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων περιεχομένου με λόγο μίσους, νεοναζιστικό, συνωμοσιολογικό, ως ακόμη και τη δράση κυκλωμάτων παιδεραστών και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ορισμένοι αναλυτές αποκαλούν την εφαρμογή «ένα εικονικό πεδίο μάχης» για τον πόλεμο.

Ο Ντούροφ, του οποίου η περιουσία εκτιμήθηκε από το Forbes στα 15,5 δισ. δολάρια -στις 25 Αυγούστου ήταν ο 120ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ το 2022 αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Forbes ως ο πλουσιότερος ομογενής στα ΗΑΕ- έφυγε από τη Ρωσία το 2014 αφού αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις κυβερνητικές απαιτήσεις να κλείσει τις κοινότητες της αντιπολίτευσης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VKontakte, την οποία πούλησε.

Την συγκεκριμένη πλατφόρμα ίδρυσε ο Ντούροφ το 2006 μετά το πανεπιστήμιο. Απέκτησε αμέσως μεγάλη φήμη και 350 εκατ. χρήστες.

Το VKontakte χρησιμοποιήθηκε ως hub από αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που οργάνωσαν εκδηλώσεις για να υποστηρίξουν τον πολιτικό ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, επικριτή του Πούτιν.

Σταδιακά έχασε τον έλεγχο της VKontakte από επενδυτές που συνδέονταν με τη Mail.ru, μια εταιρεία που είχε δεσμούς με το Κρεμλίνο, ωστόσο κατάφερε να την μεταφέρει στην Αμερική με περιπετειώδη τρόπο.

Τον Ιανουάριο του 2018, εκμεταλλευόμενος την αυξανόμενη επιτυχία του Telegram, λανσάρισε το κρυπτονόμισμα Gram και την πλατφόρμα TON, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Ρωσικά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Durov έγινε Γάλλος πολίτης το 2021. Μετακόμισε ο ίδιος και η Telegram στο Ντουμπάι το 2017.

«Προτιμώ να είμαι ελεύθερος παρά να παίρνω εντολές από οποιονδήποτε», είπε ο Ντούροφ στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον Απρίλιο σχετικά με την έξοδό του από τη Ρωσία και την αναζήτηση ενός σπιτιού για την εταιρεία του που περιλάμβανε θητείες στο Βερολίνο, το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και το Σαν Φρανσίσκο.

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024