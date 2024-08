Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drones κατά στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ

Αντίποινα της σιιτικής οργάνωσης για τη δολοφονία αξιωματούχου της Χαμάς στον Λίβανο.

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε drones φορτωμένα με εκρηκτικά κατά στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα στη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς στη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «σμήνος drones φορτωμένων με εκρηκτικά» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού κοντά στην πόλη Σαφέντ «σε αντίποινα στη δολοφονία που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός στη Σιδώνα», τόνισε ανακοίνωση του λιβανέζικου κινήματος, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά» που η Χεζμπολάχ στοχεύει αυτή τη βάση.

Footage posted to social media purports to show a Hezbollah drone flying over northern Israel. Sirens have been sounding across the Galilee in the past 20 minutes. pic.twitter.com/bO2uyeSR8e

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 10, 2024