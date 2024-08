Βρετανία: Αμείωτες συνεχίζουν οι βίαιες ταραχές με αιχμή το μεταναστευτικό

Οι φήμες που ήθελαν ως δράστη της δολοφονίας τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ ως παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνος, στάθηκαν αφορμή να ξεσπάσει η βία.

Διαδηλωτές έσπασαν τζάμια ξενοδοχείου και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στη βόρεια Αγγλία σήμερα, καθώς συνεχίζεται το κύμα των αντιμεταναστευτικών, αντιμουσουλμανικών κινητοποιήσεων με αφορμή τον φόνο τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού την περασμένη εβδομάδα.

Αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και οι οποίες έλεγαν ότι ο δράστης ήταν παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνος. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που έχει συλληφθεί γεννήθηκε στη Βρετανία και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών.

Παρ’ όλ’ αυτά, βίαιες ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις, όπως στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ και έγιναν δεκάδες συλλήψεις καθώς καταστήματα και επιχειρήσεις βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί βιαιοπραγίες και θα στηρίξει την αστυνομία χορηγώντας της τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν αιτούντες άσυλο, κοντά στο Ρόδερχαμ, στη βόρεια Αγγλία. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν τούβλα στους αστυνομικούς και έσπασαν πολλά παράθυρα του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Αρκετές δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και σε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Άλντερσοτ, στη νότια Αγγλία.

Surrounding a hotel housing asylum seekers then setting fire to it. This is not a protest, it is attempted murder. All those involved are criminals, not patriots. #FarageRiots #Rotherhampic.twitter.com/jXjB20QMQH

— Parody Keir Starmer (@Parody_PM) August 4, 2024