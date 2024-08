Βρετανία: Άγριες ταραχές στο Σάντερλαντ για τον θάνατο των τριών κοριτσιών

Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικό τμήμα. Για τις δολοφονίες έχει συλληφθεί ένας 17χρονος.

Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μεταδίδει το BBC.

A police station has been set on fire, following previous vandalism in Sunderland. Appalling.

Seems like things have escalated since Two Tier Keir made his tone deaf conference speech. He had an easy ride becoming PM but failing the country right now. pic.twitter.com/o0xyHQWO9r

