Τετ α τετ Μασκ - Νετανιάχου: Τι συζήτησαν

Tiι αποκάλυψε ο κ. Νετανιάχου μέσω X — του πρώην Twitter, που, παρεμπιπτόντως, ανήκει επίσης στον δισεκατομμυριούχο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι συναντήθηκε με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον επιχειρηματία Έλον Μασκ, τον επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla, προχθές Τετάρτη, μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ΤΝ (σ.σ. τεχνητής νοημοσύνης), τον αντίκτυπό της στην οικονομία και στην κοινωνία, κι εξερευνήσαμε τρόπους για την τεχνολογική συνεργασία (σ.σ. των εταιρειών του κ. Μασκ) με το Ισραήλ», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου μέσω X — του πρώην Twitter, που, παρεμπιπτόντως, ανήκει επίσης στον δισεκατομμυριούχο.

Yesterday, after my address to Congress, I met with @elonmusk in Washington. We discussed the opportunities and challenges in AI, its impact on the economy and society, and explored ways for technological cooperation with Israel. pic.twitter.com/1KYQxGm4Nv

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024