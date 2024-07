ΗΠΑ: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσιλβανία - Νεκρός ο δράστης

Ο πρώην πρόεδρος τραυματίστηκε ελαφριά. Νεκρός εκτός από τον δράστη και ένα άλλο άτομο που που βρισκόταν στην προεκλογική συγκέντρωση. Πληροφορίες για τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με μικρή ποσότητα αίματος να διακρίνεται στο δεξιό αυτί και στο πρόσωπό του, έπειτα από πυροβολισμούς που ακούστηκαν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο κ. Τραμπ, που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του, έπεσε στη σκηνή, προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη προσωπικοτήτων, τον σηκώσουν και τον συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του. Εκείνος φώναξε κάτι στους οπαδούς του και ύψωσε τη δεξιά του γροθιά, επευφημούμενος από τους συγκεντρωμένους.

