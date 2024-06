Ρωσία: Στους 19 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «5 άτομα εξουδετερώθηκαν», προσθέτει.

Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε «τρομοκρατικές» επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και 5 δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Bearded gunmen dressed in black have attacked a synagogue and a church.

Αυτοί «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι. Το πρακτορείο Nexta ανεβάζει στους 20 τους νεκρούς της επίθεσης.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers

According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.

The publication "112" writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2024