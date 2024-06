Ρωσία: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε συναγωγή στην πόλη Ντέρμπεντ – Αναφορές για τουλάχιστον 5 νεκρούς

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε μια συναγωγή στην πόλη Ντέρμπεντ της περιοχής Ντάγκεσταν του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας,

Τελευταία ενημέρωση: 20:21

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε μια συναγωγή στην πόλη Ντέρμπεντ της περιοχής Ντάγκεσταν του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας, τόπο εβραϊκής κοινότητας. Η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

BREAKING: Synagogue on fire in Derbent in Russia's Dagestan region. Orthodox church also attacked, mayor tells TASS. Gunfire heard in the vicinity. Casualties reported.

Gunfire also reported in Makhachkala (130~km away). More to follow. pic.twitter.com/alfozEIcZk

— Faytuks News (@Faytuks) June 23, 2024