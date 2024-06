Σάλος με το βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς να περιφέρουν στο καπό του τζιπ Παλαιστίνιο τραυματία

Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη.

Οι Δυνάμεις Αμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα το περιστατικό, μια ημέρα αφότου συνέβη, προκαλώντας την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνει το τζιπ με τον άνδρα δεμένο πάνω στο καπό να περνάει μπροστά από δύο ασθενοφόρα.

Οι στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι κακομεταχειρίστηκαν τον τραυματισμένο άνδρα χρησιμοποιώντας τον ως «ανθρώπινη ασπίδα» στη διάρκεια της επιχείρησης.

JENIN: Israeli forces tied an injured Palestinian man to the hood of their vehicle, using him as a human shield during a raid in the Occupied West Bank city. pic.twitter.com/wht3rBVuhX

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) June 22, 2024