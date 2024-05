Singapore Airlines: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο- Σιγκαπούρη

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της εταιρείας Singapore Airlines, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Λονδίνο- Σιγκαπούρη, αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της εταιρείας Singapore Airlines, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Λονδίνο- Σιγκαπούρη, αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Η Singapore Airlines δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, όμως ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 30 ανθρώπους.

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία. Ιατρική ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου της Μπανγκόκ.

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους», υπογράμμισε η εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα». «Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού», σημείωσε η εταιρεία.

Our priority is to provide all possible assistance to all passengers and crew on board the aircraft. More details at https://t.co/xaG4GqIRuz.

Regular updates will be provided on our Facebook and X accounts. (2/2)#SQ321

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024