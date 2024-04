Λος Άντζελες: 93 συλλήψεις σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στο campus του USC

Ενενήντα τρία άτομα συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) στο Λος Άντζελες, που διοργανώθηκε στον απόηχο πολλών διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αστυνομικές περιπολίες θα συνεχιστούν στην περιοχή» σήμερα, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Από την πλευρά του, το USC ανέφερε στο X γύρω στα μεσάνυχτα ότι η διαδήλωση τελείωσε και ότι η πανεπιστημιούπολη θα παραμείνει «κλειστή μέχρι νεωτέρας».

«Φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό και όσοι έχουν επιχειρήσεις στην πανεπιστημιούπολη μπορούν να εισέλθουν με την κατάλληλη ταυτότητα», πρόσθεσε το πανεπιστήμιο.

The protest on the UPC has ended. However, the campus remains closed until further notice. Students, faculty, staff, and people with business on campus may enter with proper identification.

— USC (@USC) April 25, 2024