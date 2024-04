Βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Τσαρλς Νταλάρα «Euroschock»

O Ch. Dallara, που είναι σήμερα Πρόεδρος της παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρείας Partners Group (ΗΠΑ), επωμίστηκε, υπό την ιδιότητα τότε, του Managing Director του Institute of International Finance, τη διαδικασία του PSI, επενδύοντας σε αυτήν όλη τη μακρά του εμπειρία στη διαχείριση δημοσιονομικών κρίσεων.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών επιμελήθηκε και φιλοξένησε, στις 15 Απριλίου 2024, σε αίθουσα Κεντρικού Εκδοτικού Οίκου της Αθήνας, την βιβλιοπαρουσίαση του τελευταίου έργου του Charles H. Dallara, με τον τίτλο «Euroshock, how the largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone», ένα έργο αφιερωμένο στο PSI (Private Sector Involvement, δηλαδή την εθελοντική συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα, στην απομείωση του Ελληνικού χρέους).

O Ch. Dallara, που είναι σήμερα Πρόεδρος της παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρείας Partners Group (ΗΠΑ), επωμίστηκε, υπό την ιδιότητα τότε, του Managing Director του Institute of International Finance, τη διαδικασία του PSI, επενδύοντας σε αυτήν όλη τη μακρά του εμπειρία στη διαχείριση δημοσιονομικών κρίσεων.

Υπό το συντονισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ, καθηγητή κ. Γκίκα Χαρδούβελη, στη συζήτηση συμμετείχαν, εκτός από τον ίδιο τον συγγραφέα, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος και ο καθηγητής και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι έζησαν εκ του σύνεγγυς τη μακρά πολιτική και οικονομική διεργασία για την επιτυχή κατάληξη του PSI.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ ανέδειξε στην εισαγωγική του τοποθέτηση τα καίρια σημεία του έργου, αλλά και την καθοριστική συμβολή του ίδιου του συγγραφέα, που εμπνεύστηκε, συντόνισε και υλοποίησε το καθοριστικό αυτό σχήμα μείωσης του Ελληνικού χρέους. Ανέδειξε επίσης, τον μοναδικό συνδυασμό που πέτυχε στο βιβλίο ο συγγραφέας, εξαίροντας τη μακρά πολιτιστική πορεία της χώρας, το φυσικό της πλούτο και τη δυναμική της, αλλά και τις διαχρονικά εξέχουσες πολιτικές και οικονομικές προσωπικότητες.

Και οι τρεις συμμετέχοντες στη συζήτηση τοποθετήθηκαν, με βάση την εμπειρία τους ο καθένας και την ιδιότητα που είχε τον κρίσιμο χρόνο, σε σειρά ερωτήσεων του Προέδρου, όπως:

Πώς από ποσοστό κουρέματος 21%, μέσω της ανταλλαγής του χρέους με νέα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας φτάσαμε, λίγους μήνες μετά, σε ποσοστό κουρέματος 50% και τελικά 53,5% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Στην πραγματικότητα, το πραγματικό λογιστικό όφελος για το Ελληνικό χρέος έφτασε στο 73%. Η σκέψη για το PSI είχε τεθεί ήδη από το 2010, αλλά τότε δεν ήταν ακόμη πρόσφορο το έδαφος, ενόψει και των αντιρρήσεων, που είχαν διατυπώσει στο στάδιο εκείνο οι θεσμοί.

Η πρωτόγνωρη αυτή μείωση, που συνοδεύτηκε και από τη μεταγενέστερη έμμεση συμμετοχή του δημόσιου τομέα (OSI) κατέστησε, στην κρίσιμη εκείνη, για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη στιγμή βιώσιμο το ελληνικό χρέος.

Το βάρος της διαδικασίας επωμίστηκε ο ιδιωτικός τομέας (IIF), σε συνεργασία με την Ελληνική κυβέρνηση, ενώ οι Ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς, όπως και το ΔΝΤ την παρακολούθησαν ως παρατηρητές. Παρόλα αυτά οι πολιτικές και οικονομικές διεργασίες στις Βρυξέλλες, ήταν έντονες, και όχι πάντα ευνοϊκές για την Ελλάδα και τους ιδιώτες πιστωτές.

Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρθηκε πολύ συχνά στην ώριμη στάση που επέδειξαν, στο στάδιο εκείνο και οι πολιτικοί φορείς, αλλά και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, που σήκωσαν μεγάλο βάρος και της διαδικασίας, αλλά και του αποτελέσματος.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα ήταν οι κερδισμένοι της διαδικασίας, γιατί και οι κλυδωνισμοί της Ευρωζώνης, ενόψει και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που είχε προηγηθεί, και οι τριγμοί στην Ελληνική Δημοκρατία και οικονομία, ξεπεράστηκαν, και έτσι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ και έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία της.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά (Ευάγγελος Βενιζέλος), ο Ch. Dallara ενήργησε ως δημόσιος λειτουργός, την περίοδο εκείνη, για την Ελληνική Δημοκρατία.

Το PSI (Λουκάς Παπαδήμος), υπήρξε ο προάγγελος για τις μεταγενέστερες διευκολύνσεις που παρασχέθηκαν από τους θεσμούς στη συνέχεια, δηλαδή τις διευκολύνσεις του δημόσιου τομέα, το ίδιο δε το βιβλίο ξεχωρίζει από άλλα αντίστοιχα έργα, καθώς συνδυάζει πέραν του τεχνικού μέρους και ιστορικές αναφορές στην εποχή, αλλά και την ελληνική ιστορική διαδρομή, γενικότερα.

Υπήρχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής πλευράς που προθυμοποιήθηκαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία του PSI (Ch. Dallara). Οι βασικοί συνεργάτες και συνομιλητές την περίοδο εκείνη ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γάλλος Τραπεζίτης Jean Lemierre.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, η Υποδιοικήτρια κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κα Θεώνη Αλαμπάση, ο πρώην Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Νικόλαος Γκαργκάνας και οι Διοικήσεις των τραπεζών μελών της ΕΕΤ (Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Πρόεδροι, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΤ, δημοσιογράφοι και λοιποί προσκεκλημένοι).