Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενάντια στα συμφέροντά του, δήλωσε ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μια ημέρα μετά την απόφαση του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν χωρίς να προκαλέσει γενικευμένο πόλεμο.

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η παραμικρή ενέργεια κατά των ιρανικών συμφερόντων θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με μια αυστηρή, ευρεία και οδυνηρή απάντηση εναντίον οποιουδήποτε δράστη», ανέφερε ο Ραΐσι στον εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι.

Ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου του Ισραήλ, Χέρζι Χαλέβι, δήλωσε εχθές, Δευτέρα ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ -η οποία ήταν αντίποινα μετά τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό- δικαιολογούσε απάντηση.

The Chief of Staff Major General Herzi Halevi at the Navatim base, excerpt: The launch of so many missiles, cruise missiles, and UAVs into the territory of the State of Israel will be met with a response. pic.twitter.com/Cpbewavxql

— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 15, 2024