Μέση Ανατολή: Και τώρα τι; - Για πρώτη φορά στο «φως» η Ιρανο - ισραηλινή σύγκρουση

Η σύγκρουση που επί χρόνια γινόταν «υπόγεια» πλέον βρίσκεται στο προσκήνιο. Η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε απλά, αλλά εκτοξεύτηκε σε άλλο επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου. Έγινε ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής.

Μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, ένα είναι το ερώτημα που πλανάται πάνω από τη διεθνή κοινότητα. Και τώρα τι;

Σύμφωνα με ανάλυση του Atlantic Council, η πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι δεν πρόκειται για επέκταση του πολέμου στη Γάζα - είναι απόρροια του. Αυτή η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του Mohammad Reza Zahedi και έξι άλλων αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες από το Ισραήλ, δεν κλιμακώνει απλώς την κατάσταση - την εκτοξεύει. Η απάντηση του Ιράν, που υποστηρίζεται από τη Χεζμπολάχ, υπερβαίνει κατά πολύ μια αναλογική απάντηση.

Missiles sent from Iran being intercepted by the Iron Dome in Israel 's capital city Tel Aviv . Is this the start of World War 3 ?#WWIII#WW3pic.twitter.com/mkIBgVQoXG — 99 attempts (@Itismourinho) April 14, 2024

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ιράν εξαπολύει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, και με αυτόν τον τρόπο, θέτει σε άλλο επίπεδο τον μακροχρόνιο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, βγάζοντας τον από τη «σκιά στο φως».

Τα πιθανά σενάρια

Στην καλύτερη περίπτωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαντήσει και θα λάβει μέτρα για να επιτεθεί σε ιρανικούς στόχους, πιθανώς στο Ιράν, με τρόπο που θα είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος σε έκταση, έτσι ώστε να μην οδηγήσει σε άλλη σημαντική ιρανική απάντηση. Στη χειρότερη περίπτωση, η ισραηλινή απάντηση θα είναι έντονη και θα περιλαμβάνει τον βομβαρδισμό σημαντικών ιρανικών τοποθεσιών.

Η τελική ισραηλινή απάντηση είναι πιθανό να καθοριστεί από τον αντίκτυπο στο έδαφος στο Ισραήλ. Ο θάνατος και η καταστροφή στρατιωτικού προσωπικού και ιδιαίτερα αμάχων θα αύξανε μαζικά την κλίμακα της απάντησης του Ισραήλ. Βέβαια, παρά το μέγεθος της επίθεσης, οι επιπτώσεις ήταν ασήμαντες καθώς αναχαιτίστηκε σχεδόν το σύνολο των επιτιθεμένων drones και πυραύλων.

Πάντως αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο, είναι ότι αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής, κατά την οποία το Ιράν είναι διατεθειμένο να απαντήσει άμεσα στις ισραηλινές επιθέσεις και με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύει από τα ισραηλινά αντίποινα.

Ο αναπόφευκτος κύκλος των επιθέσεων και αντεπιθέσεων θα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανότατα θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολή.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση- το αντίθετο φαντάζει πιο πιθανό. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι θέλουν να αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή και να τις δεσμεύσουν ξανά στα θέατρα Ινδο-Ειρηνικού και Ευρώπης. Το Ισραήλ γνωρίζει αυτή τη δυναμική. Το Ισραήλ αισθάνεται ότι πρέπει να δράσει ενώ απολαμβάνει ισχυρή παρουσία αμερικανικών δυνάμεων. Έτσι, η επίθεση του Ιράν δεν θα είναι το τέλος.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη απειλή του Ιράν, το δεύτερο μεγαλύτερο ανεπίλυτο ζήτημα είναι η έλλειψη διαφάνειας. Οι ισραηλινή ηγεσία δεν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα τους στις αρχές Απριλίου στις ιρανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Δαμασκό. Οι αμερικανικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην περιοχή ως δικλίδα ασφαλείας για το Ισραήλ, ενώ διεξάγει την εκστρατεία του στη Γάζα. Υπάρχει πραγματική ανάγκη για το Ισραήλ να μοιραστεί τα σχέδιά του, ενώ η ηγεσία των ΗΠΑ πρέπει επίσης να αναγνωρίσει την ανάγκη να έχει μια σοβαρή συζήτηση για τη διατήρηση επαρκούς παρουσίας στην περιοχή, για να βοηθήσει στην αποτροπή του Ιράν.

Στρατηγικό λάθος

Σύμφωνα με κάποιες απόψεις το ιρανικό καθεστώς έχει κάνει μια τεράστια λάθος στρατηγική εκτίμηση. Αντί να αφήσει τους Ισραηλινούς διχασμένους ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο κατά της Χαμάς και σε αυτούς που θέλουν να δουν λήξη των εχθροπραξιών και την επιστροφή των ομήρων που απήχθη η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, το ιρανικό καθεστώς φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει - αντιδρώντας υπερβολικά- ότι το Ισραήλ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαλείψει οριστικά την απειλή της Χαμάς.

Διαφορετικά, το Ισραήλ θα κληθεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω κύματα επιθέσεων με ρουκέτες και πυραύλους, δίπλα από το έδαφός του (τη Λωρίδα της Γάζας) και όχι από απόσταση- δηλαδή από το Ιράν.

Israel says it intercepted 99% of Iranian missiles Does this look like 99%? pic.twitter.com/ZfJZ5bOyVh — What the media hides. (@narrative_hole) April 14, 2024

Το Ιράν μέχρι τώρα βασιζόταν στην «εύλογη άρνηση» μιας ανοιχτής σύγκρουσης, χρησιμοποιώντας πληρεξούσιους για να επιτεθεί σε ισραηλινούς στόχους στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Αυτή η μάσκα έχει πλέον πέσει. Οι ελπίδες του Ιράν για την επιβίωση της Χαμάς, που το Ιράν θα μετρούσε ως «νίκη» ανεξάρτητα από το πόσοι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι άμαχοι πέθαναν, φαίνονται λιγότερο πιθανές απόψε από ό,τι πριν από μια μέρα. Η αποφασιστικότητα του Ισραήλ έχει ενισχυθεί.

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες

Το χτύπημα του Ιράν στο ισραηλινό έδαφος αποτελεί μια τρομακτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, μετατοπίζοντας τη σύγκρουση τους από κρυφή σε φανερή. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες: Εάν οι πληρεξούσιοι του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Χούθι και της Χεζμπολάχ, θα συμμετάσχουν στις μάχες. Ο αριθμός των θυμάτων στο Ισραήλ (αν και δεν υπήρξαν απώλειες, παρά λίγοι τραυματισμοί)— ή εάν τα αμυντικά συστήματα του σε συνδυασμό με την υποστήριξη των ΗΠΑ αποτρέπουν σημαντικές ζημιές και τελικά από το πώς το Ισραήλ θα επιλέξει να απαντήσει στην Τεχεράνη.

🚨🇮🇷BREAKING: IRAN DECLARES ATTACK OVER Iran’s Chief of Staff: Our attack is over, and we do not wish to continue it, but we will respond forcefully if Israel targets our interests. Source: Al Jazeera#WorldWar3 #Israel #Iran#WorldWarIII #Palestine pic.twitter.com/UG7ey07K5F — Shadan Aagya (@SigmaRuler_) April 14, 2024

Τα ιρανικά χτυπήματα λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της μείωσης της παγκόσμιας συμπάθειας για το Ισραήλ και της αυξανόμενης έντασης στη σχέση μεταξύ Μπάιντεν και Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν, από την πλευρά του, έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε «παγωνιά» που μπορεί να έχει προκύψει μεταξύ των δύο ηγετών είναι αυστηρά ρητορική: Η εταιρική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ παραμένει σιδερένια. Η κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει το Ιράν, είναι επίσης πολύ βαθύτερη από τυχόν αποκλίσεις που μπορεί να έχουν οι δύο χώρες σχετικά με το μέλλον των Παλαιστινιακών Εδαφών. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ενθαρρύνουν ιδιωτικά το Ισραήλ να απαντήσει με αυτοσυγκράτηση σε μια συνεχή προσπάθεια να προσπαθήσει να αποτρέψει τη σπείρα ενός περιφερειακού πολέμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η κυβέρνησή του θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, θέλοντας την αποκλιμάκωση της έντασης.

Αυτό αναμφίβολα θα έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία του Ισραήλ να αποκαταστήσει την «τάξη» και να επιβληθεί σε αυτό που θεωρεί ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, που έχει παραβιάσει τα κυρίαρχα σύνορά του με άνευ προηγουμένου τρόπο.