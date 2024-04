Την Τήλο και τη Ρόδο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 20:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 8 Απριλίου θα μεταβεί στην Τήλο και τη Ρόδο.

Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ