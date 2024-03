Το πρώτο βίντεο από την φρεγάτα «Ύδρα» στην Ερυθρά Θάλασσα

Το πρώτο βίντεο από την φρεγάτα ΥΔΡΑ έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον επίσημο λογαριασμό Χ της Ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ.

Στο οπτικό υλικό 15 δευτερολέπτων διακρίνεται το εμπορικό πλοίο ενώ συνοδεύεται στα στενά Μπαμπ Αλ Μάντεμπ ή αλλιώς «Πύλη των Δακρύων», όπως έχουν χαρακτηριστεί. Πρόκειται για το πιο κοντινό σημείο με τις ακτές της Υεμένης, σε ορισμένα σημεία φτάνει μόλις τα 26 χλμ απόσταση.

Στο βίντεο διακρίνει κανείς το 5 ιντσών πυροβόλο με το οποίο επιχείρησε η φρεγάτα κατά μη επανδρωμένης απειλής την περασμένη εβδομάδα, αλλά και το σύστημα Phalanx εγγύς προστασίας του πλοίου.

Τις ημέρες αυτές να πούμε ότι η φρεγάτα έχει δέσει για ανεφοδιασμό στο λιμάνι του Τζιμπουτί και σήμερα, πιθανά τις νυχτερινές ώρας θα αποπλεύσει εκ νέου για ακόμη ένα 10ημερο εν πλω. Και να σημειώσουμε ότι θα ανοιχτεί από ακτές περισσότερα από 300 ναυτικά μίλια ώστε να παραλάβει την εμπορική αρμάδα και να την συνοδεύσει με ασφάλεια.

🇬🇷HS HYDRA is providing close protection to merchant vessels in transit in Bab Al Mandeb strait. @EUNAVFORASPIDES contributes to increase maritime situational awareness and safeguard freedom of navigation along sea lines of communication in the region.@eu_eeas @NavyGr pic.twitter.com/WoZwkGUmsT

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 18, 2024