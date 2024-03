Φουκουσίμα: Ανεστάλη η ρίψη επεξεργασμένου ύδατος από τον πυρηνικό σταθμό μετά τον σεισμό

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε «για προληπτικούς λόγους» τη διαδικασία ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένου ραδιενεργού ύδατος από τον σταθμό ύστερα από τον σεισμό 5,8 βαθμών.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε «για προληπτικούς λόγους» τη διαδικασία ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένου ραδιενεργού ύδατος από τον σταθμό ύστερα από τον σεισμό 5,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νομού της Φουκουσίμα.

Η διαδικασία θα ξαναρχίσει αργότερα σήμερα, διευκρίνισε στη συνέχεια στο AFP εκπρόσωπος της Tepco.

Η εταιρεία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου νέα επιχείρηση ρίψης στον Ειρηνικό Ωκεανό του νερού που είναι αποθηκευμένο στον σταθμό της Φουκουσίμα, μετά την επεξεργασία του για να αφαιρεθεί η πλειονότητα των ραδιενεργών του ουσιών, με εξαίρεση το τρίτιο, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο παρά σε πολύ συμπυκνωμένες δόσεις.

Η τέταρτη αυτή επιχείρηση ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένου ύδατος από τον σταθμό της Φουκουσίμα από το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στις 00:14 τοπική ώρα της Παρασκευής (17:14 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης) ανοιχτά των ακτών του νομού της Φουκουσίμα, από τον οποίο δεν προκλήθηκε τσουνάμι, «μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε εξ αποστάσεως ότι δεν υπήρξαν προβλήματα» στις εγκαταστάσεις για την αραίωση του ύδατος που περιέχει τρίτιο και τη ρίψη του στον ωκεανό, διευκρίνισε η Tepco στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ωστόσο για «προληπτικούς λόγους, αναστείλαμε τις επιχειρήσεις αυτών των εγκαταστάσεων βάσει των προκαθορισμένων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων», πρόσθεσε η Tepco, η οποία ανακοίνωσε μερικές ώρες αργότερα ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα πρόβλημα».

Επίσης καμία διαρροή ραδιενέργειας δεν εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωση από την εταιρεία των απαραίτητων επαληθεύσεων, καθώς «τα δείγματα που ελήφθησαν από σημεία παρακολούθησης παρέμεναν σε φυσιολογικά επίπεδα», διευκρίνισε επίσης η Tepco.

At the Fukushima Daiichi NPS, we have completed the field patrol inspections, and confirmed that there are no abnormalities.

The facilities, including the ALPS treated water dilution/discharge facility, that were manually suspended after the earthquake are now back in operation.

— TEPCO (@TEPCO_English) March 15, 2024