Στην Ελλάδα θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στις 10:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 11:00, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την κα Μέτσολα, η οποία μισή ώρα αργότερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η Μέτσολα θα μιλήσει στις 12.00 στην αίθουσα της Ολομέλειας, με θέμα «H Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)» ενώπιον πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Παράλληλα, η κα Μέτσολα θα συναντηθεί με εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές στις 9 Ιουνίου 2024.