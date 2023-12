Η OW Digital και η HubSpot Παρουσιάζουν Ένα Διαδικτυακό Σεμινάριο Για Ιδρυτές Startup

Η OW Digital και η HubSpot, με κοινό στόχο την καινοτομία και τη δυναμική στήριξη ανερχόμενων επιχειρήσεων και startups, παρουσιάζουν ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο που θα βοηθήσει την εξέλιξη και ανάπτυξή τους στον ψηφιακό κόσμο.

Η OW Digital και η HubSpot, με κοινό στόχο την καινοτομία και τη δυναμική στήριξη ανερχόμενων επιχειρήσεων και startups, παρουσιάζουν ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο που θα βοηθήσει την εξέλιξη και ανάπτυξή τους στον ψηφιακό κόσμο.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για το webinar, ‘How to: Use AI to Build an Effective Sales Strategy for Your Startup’, το οποίο θα παρουσιάσει η επικεφαλής της OW Digital, Σταυριάνα Ναθαναήλ, μαζί με τη συμμετοχή και εξειδίκευση του Eoin McGuinness, Επικεφαλής της HubSpot για Startups, MENA, CEE και UK.

Μπορείτε να εγγραφείτε για το HubSpot x OW Digital Free Webinar για startups εδώ.

Το webinar θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startup εταιρείες να μαζέψουν πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και αποτελεσματικές διαδικασίες ως προς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων, εφαρμόζοντας τις ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια του webinar, οι συμμετέχοντες θα μάθουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική πωλήσεών τους, όπως η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου, η δημιουργία μιας buyer persona και ενός δυναμικού sales pipeline, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το AI και το CRM, καθώς και στρατηγικές για την καλλιέργεια πελατών.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια δωρεάν ψηφιακή swag bag κατά την εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο, που θα συμπεριλαμβάνει δωρεάν λογισμικά προγράμματα, εκπτώσεις και πολλά άλλα.

Η πρωτοβουλία της OW Digital και της HubSpot, δύο πρωτοποριακών εταιρειών στους αντίστοιχους τομείς τους, παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία για ιδρυτές startup να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους με τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία, ενώ επιδεικνύουν και ένα κοινό όραμα για το μέλλον της βιομηχανίας της τεχνολογίας.

Το σεμινάριο θα διοργανωθεί στις 14 Δεκεμβρίου, 2023 στις 4μμ (GST).

Μπορείτε να εγγραφείτε για το HubSpot x OW Digital Free Webinar για startups εδώ.