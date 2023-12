Η Worldline Greece συμμετείχε ως Official Partner στα ΧΕΝΙΑ 2023 & Digi Hotel

Ως συνεργάτης του κορυφαίου εμπορικού γεγονότος παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό με νέα προϊόντα και λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών για τον ξενοδοχειακό κλάδο και την τουριστική βιομηχανία.

Η Worldline Greece , μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα για την αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες, συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην XENIA, την κορυφαία εμπορική συνάντηση για τον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Η Worldline Greece ήταν ο Official Partner της XENIA 2023 αλλά και του Digi Hotel, των παράλληλων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν οι ψηφιακές εξελίξεις που καθορίζουν το νέο τοπίο και αφορούν, τη διαδικασία των κρατήσεων, την προβολή της επιχείρησης, τις ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εξειδικευμένοι εισηγητές παρουσίασαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Digi Hotel, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τους τρόπους αξιοποίησής τους, στους ξενοδόχους και τα στελέχη του χώρου, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες του κλάδου.

Η Worldline Greece συμμετείχε το Σάββατο 25/11 στο πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Digi Hotel Stage με τίτλο "A Digital Day at Hotel Office: Reservations, Digital Payments, Marketing", στο οποίο ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου, Commercial Director της Worldline Greece, μίλησε για τα νέα δεδομένα στη διαχείριση πληρωμών, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις λύσεις που προσφέρει η Worldline Greece. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Βίκυ Τρύφωνα, έγινε αναφορά στα σύγχρονα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του τόσο ο ξενοδόχος, όσο και ο επισκέπτης, ώστε να γίνει η ταξιδιωτική του εμπειρία πιο αποδοτική, ευχάριστη και ασφαλής. Ξεκινώντας από την αναζήτηση και την κράτηση του ιδανικού καταλύματος, και συνεχίζοντας με τη διαμονή αλλά και την αξιολόγηση και ολοκληρώνοντας με ευέλικτες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών, η συνολική εμπειρία είναι πλέον digital, διευκολύνοντας την καθημερινότητα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Την Κυριακή 26/11, ο κ. Βασίλης Ντούμας, BPM & Business Intelligence Manager της Worldline Greece συμμετείχε σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Digi Hotel Stage με τίτλο "Digital Funnel: Customers journey from first click to Booking & Payment". Ως πρωτοπόρος στην ψηφιακή επανάσταση, η Worldline Greece παρέχει λύσεις για ασφαλείς πληρωμές και διαχείριση συναλλαγών σε όλη την αλυσίδα πληρωμών, καθιστώντας δυνατή τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Worldline Greece στον κλάδο του τουρισμού, περιλαμβάνονται: