Συμμετοχή Κυρ. Μητσοτάκη στην COP28 σήμερα και αύριο - Οι θέσεις της Ελλάδας

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο βήμα της ολομέλεια της συνόδου COP28, που λαμβάνει τόπο στο Ντουμπάι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα και αύριο στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28).

Σήμερα Παρασκευή, στις 11:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua. Στις 12:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο. Στις 12:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και στις 14:30 στην εκδήλωση «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.

Η ενίσχυση των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο, για μία κλιματικά ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συγκρατεί την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό C είναι ο βασικός στόχος της Ελλάδας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου για την κλιματική αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Στην COP28 η Ελλάδα εκπροσωπείται σε υψηλότατο επίπεδο, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας, Κώστα Φραγκογιάννη και την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε δύο εκδηλώσεις στο Ελληνικό Περίπτερο. Μαζί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα Τζον Κέρι, θα παρουσιάσει το Συνέδριο «Our Ocean Conference», τη διοργάνωση του οποίου για το 2024 έχει αναλάβει η χώρα μας. Το Συνέδριο, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα, επικεντρώνεται στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στη δεύτερη εκδήλωση ο πρωθυπουργός, μαζί με τον πρόεδρο της COP28 και Ειδικό Απεσταλμένο για την Κλιματική Αλλαγή των ΗΑΕ, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, θα τιμήσουν με την παρουσία τους την ειδική εκδήλωση για την αποκάλυψη του επόμενου νησιού που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία των GR-Eco Islands, μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη.

Στο Ελληνικό περίπτερο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προγραμματίσει περισσότερα από 30 εκδηλώσεις, όπου θα αναπτυχθεί όλο το εύρος της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και εταιρείες και θα προβάλλονται και μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ελληνικής συμμετοχής (www.greeceincop.gr), στην οποία υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις θεματικές των εκδηλώσεων και τους συμμετέχοντες.

