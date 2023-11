Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2023: Ανακοινώθηκαν οι 3 πρώτοι ανά κατηγορία βράβευσης

Οι νικητές των Excellence Awards και των Distinction Awards θα ανακοινωθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των φετινών Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS).

Ειδικότερα, οι 3 πρώτοι ανά κατηγορία βράβευσης που προκρίνονται στην επόμενη φάση αξιολόγησης, κατά αλφαβητική σειρά είναι:

Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη – Best Customer Service Training

COSMΟΤΕ

COSMOTE E-VALUE

IMPERIAL BRANDS HELLAS

H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Innovation in Customer Experience

ALPHA BANK

BEE FOR PLANET

COSMOTE E-VALUE

Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer

efood

POBUCA – VOLTON

ΟΠΑΠ

Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

ALPHA BANK

KAIZEN GAMING

NOVIBET

Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year

COSMOTE

NESPRESSO HELLAS

VOLTON

Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organisation of the year

COSMOTE E-VALUE

NOVIBET

ΟΠΑΠ

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year

COSMOTE

ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

NRG SUPPLY AND TRADING

Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη – Best use of Technology in User Experience

efood

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

PAPASTRATOS - CONCENTRIX+WEBHELP

Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο – Best Outsourcing Partnership

CONCENTRIX+WEBHELP & PAPASTRATOS

IMPERIAL BRANDS HELLAS & TELEPERFORMANCE

PUBLIC & CQS

Καλύτερη Εφαρμογή Mobile App στην Εμπειρία του Χρήστη – Best Mobile App in User Experience

ALPHA BANK

efood

NOVIBET

Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα – Best Online Customer Service (e-shop)

AMBIENCE SERVICES - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

METRO

NOVIBET

Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υπέβαλαν τον φάκελό τους, θέτοντας υποψηφιότητα, επιλέγοντας μέσα από τις 11 Κατηγορίες Βραβείων, και πλέον οι 3 φιναλίστ - νικητές από την κάθε κατηγορία θα παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής στις 7 Δεκεμβρίου 2023 για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Η Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2023 επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 20:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τον θεσμό, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.csawards.gr.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS), διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για 14η χρονιά φέτος, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών.