Ουκρανία: Καταρρίφθηκαν 21 drones και τρεις πύραυλοι κρουζ - Ρωσικό πλοίο έπληξε υποδομές

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 drones και τρεις πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σήμερα

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 drones και τρεις πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σήμερα, προσθέτοντας πως όλα τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και οι δύο από τους τρεις πυραύλους καταστράφηκαν προτού φθάσουν στους στόχους τους.

Τα drones, που ήταν Shahed ιρανικής κατασκευής κατά την ουκρανική ΠΑ, κατευθύνονταν στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, ενώ οι πύραυλοι προς νότιους τομείς της Ουκρανίας. Στη δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι βρίσκεται ιδίως αεροπορική βάση.

Αν και δεν καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, ούτε ο τρίτος ρωσικός πύραυλος έφθασε στον στόχο, διαβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή θύματα από τα συντρίμμια, πάντα κατά την ουκρανική αεροπορία.

Φρεγάτα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσε επίθεση με τέσσερις πυραύλους κρουζ εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στο πλήρωμα φρεγάτας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανατέθηκε το αναπάντεχο καθήκον να εξαπολύσει πλήγμα με πυραύλους κρουζ Καλίμπρ το συντομότερο εναντίον εχθρικών στρατιωτικών υποδομών», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα πότε ή πού ακριβώς έγινε η επίθεση.

🇷🇺❗️🇺🇦 The Russian Federation Ministry of Defense released a video depicting a Black Sea Fleet Frigate launching four "Kalibr" cruise missiles directed at Ukrainian Armed Forces (AFU) targets.

As per the Ministry of Defense, all designated targets were successfully struck. pic.twitter.com/5EaZCRN0iW

— godfather (@Truthgodfather) November 29, 2023