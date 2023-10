Στην Κίνα ο Πούτιν - Θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Έφθασε, σήμερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό για τον Ρώσο πρόεδρο.

Έφθασε, σήμερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό για τον Ρώσο πρόεδρο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Live: #Russian President Vladimir #Putin arrives in #Beijing for the third Belt and Road Forum. #3rdBRF #TheNewSilkRoad https://t.co/H8UjXgriLH

— CGTN (@CGTNOfficial) October 17, 2023