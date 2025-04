Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ εξελέγη ο Κωστής Χατζηδάκης

Aντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξελέγη o Κωστής Χατζηδάκης στο συνέδριο στην Βαλένθια.

Aντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξελέγη o Κωστής Χατζηδάκης στο συνέδριο στην Βαλένθια. Ο κ. Χατζηδάκης διεκδίκησε την αντιπροεδρία έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εξελέγη αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συντηρητικής παράταξης καθώς συγκέντρωσε 328 ψήφους. «Μόλις εκλέξαμε τη νέα προεδρία του ΕΛΚ! Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν χέρι-χέρι με τα μέλη μας για να προσφέρουν στους πολίτες σε όλη την Ευρώπη», αναφέρει το ΕΛΚ στο Χ.

We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



We listen. We lead. We deliver! 🇪🇺 pic.twitter.com/99C8QlM7LO

— EPP (@EPP) April 30, 2025