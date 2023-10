Σενάρια για επίσκεψη Μπάιντεν στο Ισραήλ

Ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε ένα προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι στο Κολοράντο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εν μέσω αναφορών σε μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επισκεφτεί το Ισραήλ μέσα στην εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για να «λάβει μέρος σε συναντήσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας», αναφέρει σε σύντομο δελτίο τύπου η αμερικανική προεδρία.

#BREAKING US President Biden cancels Colorado visit, fueling speculation of Israel trip this week pic.twitter.com/ccySnIFHGk

— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2023