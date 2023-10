Ισραήλ: Σε κατάσταση πολέμου με τη Χαμάς- Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα

Δεκάδες ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν στόχους στη Γάζα. Δυνάμεις της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ. Επιστρατεύονται οι έφεδροι.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

🇮🇱Israeli Prime Minister Netanyahu in video statement: "Citizens of Israel, we are at war. Not an operation, not an escalation — at war." pic.twitter.com/QQv2GIgbjC

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρησης «Κατακλυσμός αλ-Άκσα» στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. «Αυτή η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Μία 60χρονη Ισραηλινή σκοτώθηκε και τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Ένα σπίτι έχει επίσης χτυπηθεί στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πηγές από τον στρατό που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει έλλειψη.

Look at this Palestinian T e r r o r i s t what they are doing in name of "Allah" 😠😠

And when Israel will retaliate they will cry as always. #Gazapic.twitter.com/G0hRaUoxCh

— Elvish Yadav: Proud Hindu 🕉️🔱 (@Elvish_Army19) October 7, 2023