Χαμάς: Σφυροκοπά με μπαράζ ρουκετών το Ισραήλ

Πολεμική η ατμόσφαιρα. Για διείσδυση τρομοκρατών στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας, κάνει λόγο ο στρατός.

Σειρήνες συναγερμού που προειδοποιούν για εισερχόμενους πυραύλους ήχησαν για αρκετά λεπτά σε περιοχές του νότιου και του κεντρικού Ισραήλ νωρίς σήμερα ενώ στη Λωρίδα της Γάζας ακουγόταν η συνεχής βοή των εκτοξεύσεων, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες.

Κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι άκουγαν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσα λεπτομέρειες για πιθανά θύματα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας τις επόμενες ώρες.

Militants of Palestine started this war. There is no humanity in them. They don't deserve to be on earth. Hope Israel destroys this Palestine, Hamas and Gaza.

Love Israel ❤️ From India🇮🇳#Israel #Gaza #Palestinian #Palestine #Hamas #Israelwar #BenjaminNetanyahu pic.twitter.com/ZpUes317fV — Sanatani Parthiv (@ParthibOnFire) October 7, 2023

Μια Ισραηλινή νεκρή

Παλαιστίνιοι ένοπλοι διείσδυσαν σε περιοχές του νότιου Ισραήλ ενώ εξαπολύθηκε ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.

Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων είχαν αναπτυχθεί σε περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας ενώ σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ.

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικού στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για διείσδυση "απροσδιόριστου αριθμού τρομοκρατών" από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα το πρωί τη διείσδυση «απροσδιόριστου αριθμού τρομοκρατών» στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι στις γειτονικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε ο στρατός, καθώς δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ για πάνω από μία ώρα.

Palestinian Fighters are continuing to roam the Streets in Southern Israel where they are continuing to Massacring any Men, Women, and Children that they see. pic.twitter.com/yxo5Bpvq5G — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ