Τουρκία: Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα - Το ΡΚΚ ανέλαβε την ευθύνη

Η βομβιστική επίθεση έγινε στην είσοδο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του ΥΠΕΣ. Νεκροί οι δύο δράστες. «Συσκότιση» στα ΜΜΕ για το θέμα από τη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:25

Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Άγκυρας, κοντά στο κοινοβούλιο, ήταν "τρομοκρατική επίθεση", ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

"Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ στρατιωτικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα", διευκρίνισε το υπουργείο.

A person blew himself up near the Ministry of Internal Affairs building in Ankara. The head of the Ministry of Internal Affairs of Turkey stated that two persons approached the building of the Ministry of Internal Affairs in a car. One man blew himself up, the other was… pic.twitter.com/BZUWWovcqe

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2023