Λιβύη: Επέτρεψαν στην Ελλάδα 14 μέλη της αποστολής - Αγωνία για τους τραυματίες

Στην Ελλάδα βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας, τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής, μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, κοστίζοντας τη ζωή σε τρία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και σε δύο διερμηνείς της ελληνικής αποστολής, που μετέβαινε οδικώς προς την Ντέρνα της Λιβύης, με στόχο τη συνδρομή των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το κράτος της βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, το C-130 που μετέφερε 14 Έλληνες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας στις 7 το πρωί, ενώ άμεσα οι τραυματίες διακομίστηκαν προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία όπου και θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για την κατάσταση των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες που έγινε το τροχαίο.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η μετωπική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη το λεωφορείο που μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής, τα 16 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν σφοδρότατη.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023