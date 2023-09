Γ. Λέναρσιτς: Συλλυπητήρια για το θάνατο των μελών της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των μελών της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των μελών της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λέναρσιτς ανέφερε: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των μελών της ελληνικής ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη την Κυριακή. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και σε άλλα μέλη της αποστολής που είναι τραυματισμένα και σε κρίσιμη κατάσταση».

My condolences to the families of the members of the Greek team who lost their lives in a road accident in #Libya on Sunday. Our thoughts go to those who lost their loved ones and to other members of the mission who are injured and in critical condition. https://t.co/OvXV7LnbFO

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 18, 2023