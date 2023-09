Λέναρσιτς: Υπάρχει ανάγκη για μια Ευρώπη «πιο ανθεκτική»

Με λόγια του Έλληνα Δημήτρη Χατζηφώτη που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα ξεκίνησε την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων.

Με λόγια του Έλληνα Δημήτρη Χατζηφώτη που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα ξεκίνησε την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τα λόγια του Δημήτρη Χατζηφώτη, θύματος των άγριων πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα το καλοκαίρι: «Η ζωή μου σταμάτησε. Τα πήρε όλα η φωτιά»» ανέφερε ο κ. Λέναρσιτς, ο οποίος μίλησε για την ένταση των καιρικών φαινομένων επισημαίνοντας ότι κάτι που ήταν ασυνήθιστο τα προηγούμενα χρόνια, πια είναι οικείο και θα παρουσιάζει ακόμη μεγάλη «επιτάχυνση», ενώ εστίασε στο ότι υπάρχει ανάγκη για μια Ευρώπη «πιο ανθεκτική».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι η πυρκαγιά στον Έβρο ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και «την ίδια ώρα στην ίδια χώρα, την Ελλάδα, πριν από μία εβδομάδα βροχή τριών ετών έπεσε μέσα σε δύο ημέρες. Τον Αύγουστο τα 2/3 της Σλοβενίας ήταν κάτω από το νερό, τον Μάιο οι πλημμύρες στην Ιταλία προκάλεσαν 900 κατολισθήσεις».

«Μερικά χρόνια πριν αυτή η ένταση ήταν ασυνήθιστη, τώρα είναι πολύ οικεία. Και φοβάμαι ότι θα συνεχίζει να επιταχύνει» συμπλήρωσε.

The horrific regularity, intensity and simultaneity of disasters is turning into a new normal.

Over just 2 years, requests for assistance via #EUCivilProtectionMechanism - Europe's disaster response system - have ⬆️ by 400%. Its resources are strained to the limits. #EPlenary pic.twitter.com/lbFQEer12g

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 12, 2023