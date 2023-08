Αξιωματούχος του NATO: Η Ουκρανία μπορεί να μπει στη Συμμαχία, αν παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία - Η αντίδραση του Κιέβου

Η δήλωση δεν έχει έως στιγμής διαψευστεί από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ φέρεται να προχώρησε σε μία δήλωση που θα προκαλέσει αίσθηση για την ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Στίαν Γένσεν, διευθυντής του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε πως η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, εάν συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη τα οποία αρνείται να αναγνωρίσει ως μέρος της Ρωσίας.

«Πιστεύω ότι η λύση μπορεί να είναι η Ουκρανία να εγκαταλείψει εδάφη και να λάβει ως αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της πότε και υπό ποιες συνθήκες θέλει να διαπραγματευτεί» φέρεται να υποστήριξε.

Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της Ουκρανίας, μέσω του συμβούλου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), κάνει λόγο για γελοία πρόταση και για σκόπιμη «επιλογή ήττας της δημοκρατίας».

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2023