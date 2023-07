Σημαντικές διακρίσεις για την Novartis Hellas από Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, Forbes και Fortune

Η Novartis Hellas απέσπασε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων, αποδεικνύοντας πως η εταιρική υπευθυνότητα, η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναπόσπαστα μέρη της κουλτούρας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της.

Η συμπερίληψη στις 20 Most Admired Companies in Greece 2023 από το Fortune, το Πλατινένιο βραβείο και ο Ειδικός Έπαινος «Best in Workplace» από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute), όπως και η αξιολόγηση Gold σύμφωνα με τον "ESG Transparency Index" από το Forbes, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις υψηλές επιδόσεις της εταιρείας στην εταιρική υπευθυνότητα και τον σημαντικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών της για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, δήλωσε: «Ακολουθώντας πιστά την αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τις κοινωνίες και τις οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι διακρίσεις που λάβαμε αποτελούν αναγνώριση του έργου μας και μας δίνουν ώθηση να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με έμφαση στους ανθρώπους μας, στο περιβάλλον, στους ασθενείς και στην τοπική κοινωνία».

H Novartis Hellas εντάχθηκε στη λίστα Fortune με τις 20 ALL STARS MOST ADMIRED COMPANIES στην Ελλάδα για το 2023. Κατέλαβε την 16η θέση ανάμεσα στις πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επισφραγίζοντας την προσήλωσή στην εταιρική υπευθυνότητα και την καινοτομία, υπέρ των ασθενών, των ανθρώπων της και της ελληνικής κοινωνίας.

H εταιρεία έλαβε επίσης διπλή διάκριση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) για τις επιδόσεις της στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index). Ο Δείκτης αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα που από το 2008, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά. Η Novartis έλαβε για 4η συνεχή χρονιά το πλατινένιο βραβείο (Platinum Award) και τιμήθηκε και με τον ειδικό έπαινο «Best in Workplace».

Η αξιολόγηση Gold σύμφωνα με την έρευνα "ESG Transparency Index" του περιοδικού Forbes, έρχεται να προστεθεί στις διακρίσεις της Novartis Hellas και να την αναγνωρίσει ως μία από τις πρωτοπόρες σε επίπεδο διαφάνειας σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG). H έρευνα εξετάζει το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα με βάση τον κύκλο εργασιών που αντλήθηκαν από την ICAP CRIF.