Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι

Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν απόψε το κινεζικό μπαλόνι που πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον εναέριο χώρο τους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην «απαράδεκτη παραβίαση» της αμερικανικής κυριαρχίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

Στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διαβεβαιώνει ότι το μπαλόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε από την Κίνα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές τοποθεσίες στις ηπειρωτικές ΗΠΑ και ότι καταρρίφθηκε εντός των αμερικανικών χωρικών υδάτων.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και CNN, διακρίνεται το μπαλόνι να χάνει ύψος και να πέφτει κατακόρυφα.

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs

— Phip (@phleeep) February 4, 2023