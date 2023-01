Μπάιντεν: Αγανακτισμένος από το βίντεο ξυλοδαρμού αφροαμερικανού από αστυνομικούς

Ο 29χρονος Τάιρ Νίκολς πέθανε τρεις ημέρες αργότερα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν πλέον δίωξη για φόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε χθες Παρασκευή πως «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του Τάιρ Νίκολς, 29χρονου αφροαμερικανού ο οποίος πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

«Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απόψε θα προκαλέσουν αγανάκτηση στον πληθυσμό, κι υπάρχει λόγος», αναγνώρισε ο κ. Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, όμως συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο οι διαδηλώσεις που θα γίνουν να είναι «ειρηνικές».

Οι πέντε αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν βάρβαρα τον νεαρό καθώς προχωρούσαν στη σύλληψη του για απλή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Μέμφις (Τενεσί) την 7η Ιανουαρίου, που είναι επίσης μαύροι, απομακρύνθηκαν από τις τάξεις της αστυνομίας και αντιμετωπίζουν πλέον δίωξη για φόνο.

Officials have released video of Tyre Nichols' violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter.

This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF

— CBS News (@CBSNews) January 28, 2023