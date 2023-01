Polygreen: Για μία θέση ανάμεσα στις Zero Waste Cities ετοιμάζεται η «πράσινη» Τήλος

Με το πρόγραμμα «Just Go Zero Tilos», από την Polygreen, το νησί έχει καταφέρει να αναδειχθεί στον πρώτο zero waste προορισμό της Ελλάδας.

Έχοντας ολοκληρώσει ήδη έναν χρόνο υλοποιώντας το πρόγραμμα «Just Go Zero Tilos», ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Zero Waste Cities», σύμφωνα με την Polygreen.

Το «Just Go Zero Tilos», μέσα από το οποίο το νησί της Τήλου, σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, στοχεύει στην ανακύκλωση, υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2021 με ιδίους πόρους της Polygreen σε συνεργασία με τον δήμο Τήλου και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ν. Δωδεκανήσου.

Εν συνεχεία, ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Zero Waste Cities», ξεκινώντας τη συνεργασία του με το «Mission Zero Waste Academy», το «Zero Waste Europe», και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με σκοπό να πιστοποιηθεί ως Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.

Όσον αφορά στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την προσπάθεια για μία πιο «πράσινη» καθημερινότητα, όπως σημειώνεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νησί με την πρωτοποριακή πόρτα-πόρτα συλλογή και με εφαρμογή διαλογής των βιοαπόβλητων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, έχει καταφέρει την εκτροπή από την ταφή σε ποσοστό 100% και συνεπώς παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης προσεγγίζει το 90%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός στόχος έως το 2030 είναι το 60% ΑΣΑ.

Τα υλικά που συλλέγονται χωρισμένα σε τρία διακριτά ρεύματα στην πηγή οδηγούνται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις διαλογής και διαχείρισης για περαιτέρω επεξεργασία. Εκεί, τα οργανικά απόβλητα, που αποτελούν το 1/3 των υλικών, μέσω κομποστοποίησης, μετατρέπονται σε λίπασμα και παραμένουν για τον εμπλουτισμό του εδάφους στο νησί. Τα ανακυκλώσιμα υλικά (που αγγίζουν το 57%), χωρίζονται σε 20 υποκατηγορίες, μεταξύ άλλων χαρτιού, πλαστικού, αλλά και κάψουλες καφέ και μπαταρίες. Το μικρό ποσοστό υπολείμματος, το οποίο έχει φτάσει και στο ελάχιστο του 10%, μετατρέπεται σε εναλλακτικό καύσιμο.

Τα εντυπωσιακά νούμερα είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού, των επιχειρήσεων αλλά και των επισκεπτών γύρω από τις αρχές της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τήλου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Τήλος αποτελεί το πρώτο νησί που πέτυχε τον στόχο των μηδενικών αποβλήτων, βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών κριτηρίων.

Παράλληλα, το νησί διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στη συλλογή βιοαποβλήτων, η οποία γίνεται υποχρεωτική για όλους τους δήμους από τον Ιανουάριο του 2023, μαζί μια σειρά υποχρεώσεων των ΟΤΑ, όπως η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και η δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών.