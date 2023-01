SpaceX: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δοκιμή του Starship 24 - Έτοιμο για την τροχιακή εκτόξευση του (video)

Το πρωτότυπο Starship 24, προσαρμοσμένο επάνω στο Super Heavy booster prototype 7, εφοδιάστηκε με καύσιμα στις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX στο Τέξας σε μια δοκιμή γνωστή ως «πρόβα υγρού φορέματος».

Την επιτυχή ολοκλήρωση μίας μεγάλης δοκιμής για το νέο πρωτότυπο σκάφος Starship ανακοίνωσε την Δευτέρα η SpaceX, καθώς προτεοιμάζεται για την τροχιακή εκτόξευση του πυραύλου.

Το πρωτότυπο Starship 24, προσαρμοσμένο επάνω στο Super Heavy booster prototype 7, εφοδιάστηκε με καύσιμα στις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX στο Τέξας σε μια δοκιμή γνωστή ως «πρόβα υγρού φορέματος».

Αν και η δοκιμή δεν περιλαμβάνει την πυροδότηση των κινητήρων του πυραύλου, είναι μια τυπική πρακτική κατά την ανάπτυξη ενός νέου οχήματος με υγρά καύσιμα με σκοπό να δείξει ότι μπορεί να ανεφοδιαστεί με ασφάλεια όπως και να μπει στην διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση.

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα ολοκληρωμένο Ship and Booster φορτώθηκε πλήρως με περισσότερα από 10 εκατομμύρια λίβρες προωθητικού», ανακοίνωσε η SpaceX σε tweet της.

Starship completed its first full flight-like wet dress rehearsal at Starbase today. This was the first time an integrated Ship and Booster were fully loaded with more than 10 million pounds of propellant pic.twitter.com/btprGNGZ1G

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2023