Ουκρανία: Στασιμότητα των εχθροπραξιών στα ανατολικά καταγράφει η Βρετανία 

«Υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα για ρωσικές προωθήσεις κοντά στο Μπακχμούτ» αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει πως οι μάχες μεταξύ των δυνάμεων της Ουκρανίας και της Ρωσίας στα ανατολικά της Ουκρανίας εμφανίζουν στασιμότητα σε μεγάλο βαθμό.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο σημειώνει πως «τις τελευταίες μέρες οι ισχυρότερες μάχες επικεντρώνονται σε 3 τομείς.

Στο βορειοανατολικά, κοντά στην Κρεμίνα, η Ουκρανία έχει πιθανά σημειώσει μικρά κέρδη και έχει αμυνθεί επιτυχώς απέναντι στη ρωσική αντεπίθεση.

Κοντά στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο κομμάτι του Μπακχμούτ, οι ρωσικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της Wabger έχουν πια ανασυνταχθεί στην πόλη Σολεντάρ, μετά από την κατάληψη της την περασμένη εβδομάδα.

Στο νότο, στην περιοχή της Ζαπορίζια, και οι δύο πλευρές έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις, με ανταλλαγή πυρών πυροβολικού αλλά έχουν αποφύγει τις αντιπαραθέσεις μεγάλης κλίμακας.

