Δένδιας: Οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Αν. Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah Bin Zayed Al Nahyan) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν «η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Ελλάδας- ΗΑΕ, η συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Dubai | FM @NikosDendias was welcomed tdy by #UAE FM @ABZayed.

Talks focused on:

🔹further strengthening 🇬🇷 🇦🇪 strategic partnership & coop in a wide range of fields

🔹int’l & regional dvpts, incl. #MiddleEast, #NorthAfrica, #EasternMediterranean pic.twitter.com/cPNDYiH36X

