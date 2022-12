Η τέχνη σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό Gallery Walk

Η Τέχνη πλημμύρισε την Αθήνα, σε ένα ξεχωριστό διήμερο περιήγησης σε μερικές από τις πιο σημαντικές γκαλερί της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η Τέχνη πλημμύρισε την Αθήνα, σε ένα ξεχωριστό διήμερο περιήγησης σε μερικές από τις πιο σημαντικές γκαλερί της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Γνώστες και μη, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία, όπου 32 γκαλερί της Αθήνας άνοιξαν τις πόρτες τους.

Το Athens Culture Net του δήμου Αθηναίων (https://www.athensculturenet.com/en) σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης και την Art Athina, διοργάνωσαν για ακόμη μια φορά το Gallery Walk, και προσέφεραν στις αίθουσές τους ένα μοναδικό εικαστικό μωσαϊκό με δεκάδες στάσεις για όλα τα γούστα. Το πρόγραμμα περιείχε ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, video - art, performance, εγκαταστάσεις και άλλες εκπλήξεις, ενώ οι φιλότεχνοι έδειχναν να το απολαμβάνουν πραγματικά. Δύο συναρπαστικές βραδιές εικαστικών περιπάτων, μέσα από τις οποίες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης γνώρισαν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονης, ελληνικής αλλά και διεθνούς δημιουργίας. Στην περιήγησή μας συναντήσαμε την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, η οποία μας μίλησε για την σημαντική αυτή προσπάθεια.

«Το Gallery Walk διοργανώνεται από το 2013 με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, στα πρότυπα των αντίστοιχων εκδηλώσεων μεγάλων αιθουσών τέχνης, στα πρότυπα των αντίστοιχων εκδηλώσεων μεγάλων πόλεων του εξωτερικού. Η ιδέα του εικαστικού περίπατου γεννήθηκε με στόχο το άνοιγμα της τέχνης και της καλλιτεχνικής παραγωγής στο ευρύ κοινό. Έκτοτε πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο με την ένθερμη υποστήριξη όλων των γκαλερί του συλλόγου και από το 2018, σε συνεργασία με τον δήμο της Αθήνας και το Athens Culture Net.

Το Gallery Walk αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τις αίθουσες τέχνης και έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Το πολιτιστικό διήμερο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις αίθουσες τέχνης να προβάλουν το έργο των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν, αλλά και για τους πολίτες να διαμορφώσουν μια συμπυκνωμένη άποψη του εικαστικού τοπίου της χώρας μέσα από τις τρέχουσες εκθέσεις των γκαλερί. Το Gallery Walk 2022 πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής, μέσα από 33 διαφορετικές εκθέσεις που αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη εικαστικής έκφρασης. Το κοινό, όπως κάθε χρόνο, ανταποκρίθηκε θερμά στην πρόσκλησή μας σε ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα με δεκάδες στάσεις στις αίθουσες τέχνης της Αθήνας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη ανακαλύπτοντας την πιο ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πλευρά της, μέσα από μια από τις ομορφότερες βόλτες στην πόλη, σε εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, video art, ατομικές ή ομαδικές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Το Gallery Walk έχει πλέον καταστεί θεσμός καθώς είναι ένα μέσο ενίσχυσης της προβολής της σύγχρονης τέχνης και κυρίως μια γιορτή που δίνει σφαιρική εικόνα για την τρέχουσα εικαστική σκηνή της Αθήνας», κατέληξε η κ. Γραμματοπούλου.

Οι γκαλερί που συμμετείχαν σς αυτό το Gallery Walk είναι οι:

1. a.antonopoulou.art Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 10554 Κύθηρα, το μακρινό και ποθητό ιδεατό! [ομαδική]

2. αγκάθι-κartαλος Μηθύμνης 12, Αθήνα 112 57 «Η ζωή στο τσίρκο»

3. ALIBI GALLERY Σαρρή 12, Ψυρρή, 10553 Come 2gether. Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 7-9μμ προγραμματίζεται να γίνει στον χώρο της γκαλερί, performance του έργου "Passforms" από ομάδα φοιτητών του Lab12 της ΑΣΚΤ

4. ALMA CONTEMPORARY ART GALLERY Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, 106 76 "A dog at your boop" του καλλιτέχνη Pat Andrea

5. ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΡΓΩ Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι, 106 74

6. Art Appel Gallery Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι, 106 74 Tetraktys

7. ARTOWER AGORA Αρμοδίου 10, Αθήνα, 10552 "Τέχνη σε χώρους κατοικίας και δράσης" [ομαδική]

8. Art Zone 42 Gallery Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Αθήνα, 116 35 Σοφία Μαυρίδη ''Αποικίες''

9. ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - δεξαμενή Ξανθίππου 11, (Πλ.Δεξαμενής), Κολωνάκι, 106 75

10. BERNIER/ELIADES Επτάχάλκου 11 Αθήνα 11851 Pier Paolo Calzolari "demons and dew"

11. CHEAPART Ρεθύμνου 2 και Βασ. Ηρακλείου, Αθήνα, 10682

12. CITRONNE Gallery Πατριάρχου Ιωακείμ 19 (4ος όροφος), Κολωνάκι, 10675 ΤΑΝΓΚΡΑΜ | Δημήτρης Αναστασίου Γκαλερί Crux Σέκερη 4, Κολωνάκι, 106 74 tomorrow and tomorrow and tomorrow 15/12 Εγκαίνια

13. DIO HORIA ACROPOLIS Λεμπέση 5-7, Πορίνου 16, Ακρόπολη, 11742 Kick Off

14. εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα, 10671 Μιχάλης Μανουσάκης, Παίδων Μουσείο Ανοχύρωτο

15. Eleftheria Tseliou Gallery Ηρακλείτου 3, Κολωνάκι, 106 73 Γιώργος Χατζημιχάλης, 'Δύο Έργα'

16. Evripides Art Gallery Ηρακλείτου 10 και Σκουφά, Κολωνάκι, 10673 Επιστροφή στο τοπίο

17. ΓΚΑΛΕΡΙ «7» Σόλωνος 20, Αθήνα, 106 73 «Στο βάθος της ανθρώπινης Ψυχής»

18. Γκαλερί Έρση Κλεομένους 4, Κολωνάκι, 106 75 Πάνος Σαραφιανός Το εργαστήρι ζωγραφικής, ΙΘΑΚΗΣ 85

19. Gagosian Αναπήρων Πολέμου 22, Αθήνα 115 21 Marc Newson

20. Gallery Genesis Χάρητος 35, 10675, Κολώνάκι Σπύρος Λύτρας

21. Εικαστικός Κύκλος ΔΛ Ακαδημίας 6, Αθήνα, 106 71 Νίκος Λεοντόπουλος- ΣΤΟ ΠΕΡΙΘ{Ο}ΡΙΟ

22. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα, 11471 TεFRα της Μάρθας Δημητροπούλου | Snookums Shotguns της Τζωρτζίνας Καπράλου

23. Γκαλερί Καλφαγιάν Χάρητος 11, Κολωνάκι, 10675 Κωστής Βελώνης «Το ημερολόγιο των βοσκών»

24. ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ Ηροδότου 5, Αθήνα, 106 74

25. Αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 104 37 Το μεγάλο περίπτερο

26. ROMA GALLERY Ρώμα 5, 10673, Αθήνα DIFFICULT CONVERSATIONS

27. SIANTI GALLERY Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, 116 34, Αθήνα

28. Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673 Time Of Wonder

29. Τεχνοχώρος art gallery Λεμπέση 12, Ακρόπολη, 11742 Νικόλας Αντωνίου - Un Vent Nouveau

30. The Breeder Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, 10436 "Pheromone Spa" - Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης & "The Fault in our Stars" -Δημήτρης Γκέτσις

31. Zoumboulakis Galleries Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 20 (Πλ. Κολωνακίου), Αθήνα, 106 73 Ομαδική Έκθεση

32. Γκαλερί Μπαταγιάννη Αντήνορος 17, Αθήνα 11634