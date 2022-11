Τουρκία: Τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης με έξι νεκρους- Γυναίκα « βομβιστής καμικάζι» η δράστης

Έχουν τραυματιστεί 81 άτομα. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους μας συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαλύψουν τους δράστες αυτής της ύπουλης επίθεσης και όσους βρίσκονται πίσω από αυτήν, ανέφερε. Σε βίντεο η στιγμή της έκρηξης. Ύποπτη μια γυναίκα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:10

Τους έξι έφτασαν οι νεκροί της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ. Επίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, άλλα 81 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ σε δημοσιογράφους.

Το σημείο που έγινε η έκρηξη στην περιοχή Μπέγιογλου, στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας ήταν κατάμεστο από κόσμο, όπως συμβαίνει συνήθως τα Σαββατοκύριακα από καταστηματάρχες, τουρίστες, αλλά και οικογένειες.

Κάποιοι από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της έκρηξης, ενώ οι σοβαρότερα τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Άμεσα οι δυνάμεις ασφαλείας εκκένωσαν την περιοχή, ενώ προληπτικά έκλεισε το τζαμί στην πλατεία Ταξίμ. Την επιχείρηση επέβλεψε από αέρος ελικόπτερο της αστυνομίας.

At least 11 people wounded in the recent explosion in #Taksim street, #Istanbul. pic.twitter.com/nu4y5yStIb

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) November 13, 2022